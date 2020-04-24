شكرا لقرائتكم خبر عن زي النهاردة.. برشلونة يهزم الأهلي برباعية فى ذكرى "المئوية".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل نحو 13 عاماً وفى ذكرى مرور مائة عام على تأسيسه خاض فريق النادى الأهلى مباراة مهمة وتاريخية أمام العملاق الإسبانى برشلونة يوم 24 أبريل 2007 باستاد القاهرة وخسرها الأهلى برباعية نظيفة.

الأهلى يحتفل اليوم، الجمعة، الموافق 24 أبريل بمرور 113 عاماً على تأسيس النادى، وهو الحدث الأهم لملايين من عشان المارد الأحمر فى مصر وخارجها.

يوم 24 أبريل عام 2007 استضاف الأهلي فريق برشلونة الإسبانى باستاد القاهرة، وتمكن العملاق الاسبانى من حسم الشوط الأول لصالحه بهدفين دون رد سجلهما خافيير سافيولا وبويان كركيتش، قبل أن يسجل هدفين فى الشوط الثانى عن طريق الكاميرونى صامويل إيتو، واحتشد نحو 67 ألف متفرج فى استاد القاهرة لحضور المباراة تقدمهم الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك.

وافتتح سافيولا التسجيل فى الدقيقة 17 بعدما استقبل عرضية هيأها له المكسيكى رافايل ماركيز برأسه ليودعها مرمى الحارس عصام الحضرى بسهولة.

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وبرز الأرجنتينى مجددا عندما مرر كرة بينية إلى المهاجم الناشئ الصربى الأصل الاسبانى الجنسية كركيتش بيريز الذى انفرد بالحضرى من الجهة اليسرى محرزا الهدف الثانى للفريق الكاتالونى (26).

وفشل الأهلى فى استغلال الفرص التى أتيحت له وخصوصا عبر عماد متعب الذى انفرد بالحارس فيكتور فالديز وسدد كرة ضعيفة بين يديه (36).

فى الشوط الثانى دفع الهولندى فرانك رايكارد المدير الفنى للبارسا وقتها بكلاً من، رونالدينيو وإيتو وليونيل ميسى وديكو فسيطر الفريق الكتالونى هؤلاء على مجريات المباراة بشكل تام.

وتبادل ميسى الكرة مع رونالدينو لينفرد الأرجنتينى بالحارس الحضرى لكن الأخير أنقذ مرماه من هدف مؤكد (54)، قبل ان يهدر البديل أسامة حسنى فرصة إحراز هدف الشرف للأهلى عندما فشل فى استغلال عرضية أحمد صديق(88).

وأضاف ايتو الهدف الثالث لبرشلونة بعدما استغل خطأ حسن مصطفى لينفرد بالحضرى ويودع الكرة فى المرمى عند خروج الأخير لملاقاته (77)، والهدف الرابع فى الدقيقة الأخيرة من المباراة مستفيدا من تمريرة رائعة من ميسى داخل منطقة الجزاء لينفرد مجددا ويسكن الكرة فى شباك الأهلى .