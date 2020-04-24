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ريال مدريد يعود لتدريباته مطلع الشهر المقبل

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ريال مدريد يعود لتدريباته مطلع الشهر المقبل

أشارت تقارير إعلامية إسبانية عن قرب عودة نادي ريال مدريد لإستئناف تدريباته الجماعية في الفترة المقبلة، وذلك بعد أن توقف النشاط الرياضي منذ مارس/آذار الماضي بسبب تفشي فيروس .

فبحسب ما نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كل شيء يشير إلى عودة ريال مدريد للتدريبات الجماعية في المدينة "فالديبيباس".

وأضافت الصحيفة الى أن الفريق الأبيض سيكون عليه اجتياز الفحص الخاص بفيروس كورونا، على أن يعود الفريق الى التدريبات الجماعية يوم 4 مايو/أيار المقبل.

وأشارت الصحيفة الى أن الفكرة الأساسية تكمن في أن يتدرب لاعبو الفريق بشكل طبيعي، وبعدها سيذهبون إلى منازلهم، مما يحد قدر الإمكان من الاتصال بين اللاعبين والموظفين.

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وأكدت الصحيفة ضرورة أن تتكييف التدريبات الجديدة مع اللوائح التي سيتم العمل فيه من أجل الحفاظ على صحة اللاعبين والتي ستطبق في جميع أنحاء البلاد.

هذا وخضع اللاعبون خلال فترة الحجر الصحي لتمارين فردية للمحافظة على اللياقة.

يذكر بأن النادي الملكي يحتل مركز الوصافة في ترتيب بعد مرور 27 جولة من البطولة قبل توقفها، حاصدا 56 نقطة، وبفارق نقطتين خلف غريمه المتصدر.

 

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