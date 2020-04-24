الامارات | بالفيديو: الأسطورة تايسون يلاكم كلبه في الحجر الصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: الأسطورة تايسون يلاكم كلبه في الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطعاً مصوراً لأسطورة الملاكمة العالمية المعتزل مايك تايسون يلاكم فيه كلبه خلال فترة الحجر المنزلي بعد الملل الذي يمر به كغيره من رياضيي العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويعتبر الملاكم الأميركي تايسون (54 عاماً) والملقب بـالرجل الحديدي أحد أفضل من مر على حلبات الفن النبيل خصوصاً أنه حصل على لقب بطل للعالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في عمر 20 عاماً فقط.

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وما زال تايسون يخطف الأنظار لشعبيته (يتابعه 9 مليون على إنستغرام)، والجوانب الكثيرة المثيرة للجدل في مسيرته الرياضية آخرها قضمه لأذن خصمه هولفيلد في نزال شهير جمعهما عام 1996.