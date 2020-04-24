«يويفا» يؤجل بطولة أوروبا للسيدات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» بعد اجتماع لجنته التنفيذية، الخميس، تأجيل بطولة أوروبا 2021 للسيدات فى إنجلترا لعام واحد لتقام فى يوليو 2022. وجاء تغيير موعد المسابقة بعدما قرر «يويفا» فى وقت سابق تأجيل بطولة أوروبا 2020 للرجال لمدة عام واحد لتقام فى 2021، بسبب جائحة فيروس كورونا. وستقام المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا للسيدات فى السادس من يوليو، بينما ستقام المباراة النهائية فى 31 من الشهر ذاته. وقال ألكسندر تشيفرين، رئيس اليويفا، إن التأجيل جاء لتجنب التداخل مع البطولات الأخرى مع إقامة بطولة الرجال عام 2021 وكذلك أوليمبياد طوكيو التى ستضم أيضا مسابقة لكرة القدم للسيدات. وأضاف: «درسنا بعناية كافة الخيارات مع التزامنا بنمو وتطور كرة القدم للسيدات ووضعها فى مقدمة أولوياتنا. تأجيل بطولة السيدات لمدة عام يضمن لنا أن تكون بطولتنا الرئيسية للسيدات البطولة الكبرى الوحيدة فى صيف عام 2022 ليتم تسليط الأضواء عليها بما تستحقه». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 4,092

تعافي 1,075

وفيات 294

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