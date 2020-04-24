شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحصن «العراقي» لمنعه من الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد عبدالظاهر السقا، مدير الكرة والمدير الرياضى بنادى المصرى البورسعيدى، تعديل بنود عقد كريم العراقى ظهير أيمن الفريق، وذلك بعد تألقه خلال الفترة الماضية.

وقال السقا، إن العلاقة بين المصرى وكريم العراقى مميزة وإنه بات «أحد أفضل اللاعبين فى مركزه فى الكرة المصرية». وأضاف أنه مع تألق اللاعب بشكل لافت مع المنتخب الأولمبى المصرى، جذب أنظار الكثير من الأندية «لذلك قامت إدارة المصرى بتعديل فى بنود عقده مع النادى لتتناسب مع إمكانياته، وما يقدمه للفريق حاليا».

وتألق العراقى هذا الموسم مع المصرى، كما كان عنصرا فعالا بمنتخب مصر الأولمبى وساهم فى حسم تأهله لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، الأخيرة.

وكان اللاعب قد تلقى عدة عروض جادة من أندية الأهلى والزمالك بجانب عدة عروض خارجية، وهو ما جعل النادى يعجل من تعديل عقده وإقناعه بالبقاء فى بورسعيد، فى ظل رغبة طارق العشرى المدير الفنى للفريق الحفاظ على اللاعبين المميزين بالفريق، على أمل استعادة البطولات والنتائج المميزة للفريق البوسعيدى. من جانبه أعرب اللاعب عن سعادته بتقدير ناديه، وأكد أنه يتمنى تحقيق بطولات مع المصرى، واستعادة هيبة الفريق سواء فى البطولات المحلية أو الإفريقية، خصوصًا فى ظل وجود مجلس إدارة وجهاز فنى يقف بقوة خلف اللاعبين.