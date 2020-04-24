شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحسم انضمام «غزال» للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وضع الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، علي غزال، لاعب لاريسا اليونانى، ضمن قائمة اللاعبين الذين يسعى للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم دفاع الفريق، خاصة فى ظل رغبة باهر المحمدى فى الرحيل عن قلعة «الدراويش» عقب نهاية الموسم الجارى بعدما تلقى أكثر من عرض خليجى للرحيل، وجاء ترشيح التعاقد مع اللاعب وفقاً لرؤية أدهم السلحدار، المدرب العام للفريق. وعلمت «المصرى اليوم» أن غزال يرحب بالعودة إلى مصر، وارتداء قميص الإسماعيلى، خاصة أنه كان قريباً من العودة فى الفترة الماضية بعدما تلقى عرضاً من الأهلى والزمالك قبل أن يتم التراجع عن ضمه فى اللحظات الحاسمة.

من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة النادى، برئاسة إبراهيم عثمان، تخفيض راتب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق بنسبة 40% بسبب أزمة كورونا، بالإضافة لتخفيض رواتب الجهاز المعاون لجوميز وكذا الجهاز الإدارى والطبى، وذلك مراعاة للأزمة المالية التى ضربت النادى إثر توقف بطولة الدورى الممتاز، وأيضاً لم يحصل الفريق على مكافأة التأهل للدور قبل النهائى من البطولة العربية حتى الآن. يأتى ذلك فى الوقت الذى وافق فيه مجلس الإدارة على صرف جزء من مستحقات اللاعبين، المتأخرة، مع حلول شهر رمضان، كجزء من مستحقاتهم، ووضع مسؤولى النادى 30 ألف جنيه فى الحساب البنكى لكل لاعب.

فيما كلف مجلس إدارة النادى، نصر عزام، المحامى الدولى، بتولى ملف الغرامة التى وقعها الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» على النادى والمقدرة بـ20 مليون جنيه، بسبب شكوى نادى النجوم على خلفية بيع إبراهيم حسن، لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالى، بعد انتقاله لنادى الزمالك، وتغريم النادى لصالح النجوم كمستحقات فى صفقة بيع اللاعب.