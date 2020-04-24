شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يصرف جزءًا من مستحقات لاعبيه بمناسبة «رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، صرف نسبة من مستحقات اللاعبين بمناسبة حلول شهر رمضان، ووقع اللاعبون على التنازل الرسمى عن النسبة التي تم الاتفاق عليها أمام المدير المالى للنادى.

وأبدى اللاعبون ارتياحهم بعد وفاء إدارة النادى بالتزامها تجاههم من بداية الشهر الكريم في ظل الظروف التي يعيشها الجميع في الوقت الراهن. من جانبه، أكد مصيلحى أن النادى لن يتخلى عن أبنائه، سواء اللاعبون أو الأجهزة الفنية أو الموظفون، على الرغم من الظروف المالية الصعبة التي يمر بها نادى الاتحاد كسائر الأندية المصرية جراء الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وتوقف الإيرادات بشكل شبه كامل. وأشار محمد مصيلحى إلى أن حالة الاستقرار وتوافر مقومات النجاح بشكل غير مسبوق بنادى الاتحاد جعلا اسم النادى هدفا لبعض وكلاء اللاعبين للترويج لهم، مؤكدا أنه اعتاد الزج باسم النادى خلال فترات الانتقالات في وقت لا نحتاج فيه خلال الموسم الجديد إلا لبعض التدعيمات البسيطة التي تعد على أصابع اليد الواحدة، وأضاف أن لديه أولويات الآن قبل التفكير في فتح ملف التدعيمات، وأن النادى لايزال ينتظر موقف اللجنة المؤقتة بالاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن اللائحة الجديدة وعدد اللاعبين الأجانب للوقوف على الأمور بصورة كاملة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن إدارة نادى الاتحاد والجهاز الفنى للفريق، بقيادة طلعت يوسف، لايزال يحدوهم الأمل في الاحتفاظ بالإيفوارى رزاق سيسيه، على الرغم من التقارير الواردة من نادى الزمالك وتؤكد اتجاه النية لتسويقه، وقد تدعم اللائحة الجديدة من موقف الاتحاد في مسألة الإبقاء على رزاق سيسيه نظرا لعدم وجود مكان للاعب في الوقت الراهن مع الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حيث يأمل مسؤولو الاتحاد في ألا تتخطى تلك الصفقة في حال الإبقاء عليه بقلعة الثغر السقف المالى الذي يتناسب مع ظروف النادى المالية، بعد أن بات في حكم المؤكد أن تتراجع أسعار اللاعبين عقب تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمى بشكل عام.