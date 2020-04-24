شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يقترب من تجديد عقده مع الأهلي موسمًا بـ36 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

توصل مجلس إدارة النادى الأهلى لاتفاق نهائى مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، على تجديد عقده الذي ينتهى بنهاية الموسم الجارى سنة إضافية مقابل رفع راتبه وجهازه المعاون إلى 36 مليون جنيه في الموسم.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الإدارة رسميا تفاصيل التعاقد بعد نجاح المفاوضات التي قادها محمود الخطيب رئيس النادى مع المدرب السويسرى لإقناعه بتجديد عقده بناء على توصيات لجنة التخطيط التي طالبت بحسم تجديد عقد فايلر لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار، بعدما نجح في وضع بصمته خلال الفترة التي قاد فيها الفريق.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المدير الفنى أبلغ الإدارة بأن سبب إرجاء مفاوضات التجديد الفترة الماضية رغبته في اتخاذ القرار المناسب لأسرته، ومدى إمكانية نقل إقامتهم إلى مصر من عدمه. وأبدى فايلر سعادته بالفترة التي قضاها في القلعة الحمراء، وتفاؤله بالفوز في كافة البطولات التي يشارك فيها، خاصة أنه كان الأقرب للفوز ببطولة الدورى قبل تجميد النشاط بسبب جائحة كورونا. وأعرب عدد كبير من اللاعبين عن ارتياحهم لتجديد عقد فايلر في ظل نجاحه في تطوير إمكانات غالبيتهم والمساهمة في رفع معدلات لياقتهم الفنية والبدنية

واستقرت الإدارة على رفع راتب فايلر وجهازه المعاون مع وضع بند في العقد ينص على أنه حال الفوز ببطولتى الدورى والبطولة الإفريقية ورغب أحد الطرفين في فسخ العقد منفرداً يصبح ملزماً بسداد 6 أشهر شرطاً جزائياً.

وفى ذات السياق، ينتظر أن تعقد لجنة التخطيط اجتماعا مع فايلر المدير الفنى وسيد عبدالحفيظ لبحث تقرير الراحلين للاستفادة ماليا من تسويقهم مبكرا، وتصدر صالح جمعة قائمة الراحلين بعدما رفض الجهاز الفنى منحه فرصة جديدة في ظل اعتياده عدم الانتظام بالمران ومخالفة التعليمات وفشل كافة المحاولات لإقناعه بتعديل سلوكه، وتسعى إدارة النادى لإيجاد عرض احتراف خليجى للاعب للانتقال على سبيل الإعارة، لقطع الطريق على الزمالك للتعاقد معه في ظل صراع الصفقات بين قطبى الكرة المصرية.

يأتى ذلك في الوقت الذي تأكد فيه عدم عودة حسين السيد في ظل مفاوضات الصفاقسى التونسى لتجديد إعارته، وهو الأمر الذي رحب به رينيه فايلر، والأمر نفسه بالنسبة وليد أزارو المعار إلى الوفاق السعودى الذي تجرى مفاوضات لضمه نهائيا. ونفى مسؤولو النادى السعودى أن يكون ضم اللاعب طريقة للانتقال إلى الزمالك والتأكيد على حاجة الفريق لجهود أزارو بعد تألقه خلال الفترة التي لعب فيها مع الوفاق قبل توقف النشاط الرياضى. وينتظر أن يحسم فايلر أيضا مصير باقى المعارين عمرو جمال وأحمد علاء المعارين لطلائع الجيش، وناصر ماهر وصلاح محسن وفوزى الحناوى وكريم يحيى ومحمد عبدالمنعم المعارين لسموحة، ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان وباسم على المعارين للجونة، وهشام شعبان المعار لطنطا.

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في سياق مختلف، أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بقرار مجلس إدارة الأهلى بعدم المساس برواتب الموظفين والعاملين وصرفها كاملة في مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية في هذه الظروف الصعبة، خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.