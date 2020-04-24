شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يحذر لاعبي الزمالك من زيادة أوزانهم في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طلب باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، من لاعبيه زيادة المعدلات التدريبية ومضاعفتها بعدما اطلع من خلال الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق على القياسات البدنية لكل لاعب، والتى أوضحت تقدما كبيرا لمعظم اللاعبين وتخطيهم المراحل الأولى من التدريبات.

ووضع كارتيرون برنامج تغذية خاصا للاعبين، ليلتزموا به خلال شهر رمضان، لتفادى زيادة أوزانهم والالتزام بالوزن المثالى، تحسباً لعودة التدريبات، خصوصاً أن الفريق مقبل على المشاركة فى الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، أمام فريق الرجاء المغربى، والتى تم تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب انتشار وباء كورونا، فى جميع دول العالم، وتعليق كل الاتحادات الرياضية أنشطتها وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

وطالب كارتيرون اللاعبين بالالتزام بأداء التدريبات التى حددها لهم قبل الإفطار، وعدم تأجيلها إلى ما بعد الإفطار، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من التدريبات، خلال تلك الفترة.

وطالب كارتيرون جميع اللاعبين بعمل تقرير يومى عن أوزانهم من أجل الحفاظ على مستواهم لحين العودة لبدء فترة إعداد جديدة خلال الفترة المقبلة.

يأتى هذا فى الوقت الذى يواصل فيه لاعبو الفريق الكروى الأول تدريباتهم فى منازلهم، من خلال البرنامج التأهيلى المحدد لهم من قبل باتريس كارتيرون، بسبب تعذر المران على المستطيل الأخضر، بسبب توقف النشاط الرياضى، والإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تفشى وباء كورونا، والحد من خطورته.

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