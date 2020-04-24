شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء بطولة أوروبا لألعاب القوى في فرنسا بسبب جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال منظمون إنهم قرروا إلغاء بطولة أوروبا لألعاب القوى 2020، التي كانت مقررة في باريس، نهاية أغسطس المقبل، بسبب وباء كوفيد-19. وقال الاتحاد الأوروبى لألعاب القوى، في بيان: «قرار إلغاء البطولة كان مدفوعا بجائحة فيروس كورونا والمخاطر المرتبطة بالوضع الحالى الذي لا يزال بعيدا عن السيطرة، فضلًا عن الحظر المفروض حاليًا على التجمعات في فرنسا».

وأضاف أن القرار تأثر جزئيا بنصيحة اللجنة الطبية التابعة للاتحاد الفرنسى لألعاب القوى بعد تقييم للمخاطر المحتملة على الجماهير والمسؤولين.

وكان من المقرر إقامة البطولة بين 25 و30 أغسطس. وقال دوبرومير كارامارينوف، الرئيس المؤقت للاتحاد الأوروبى لألعاب القوى: «كنا نأمل في هذه الظروف الصعبة أن نمنح متسابقى ألعاب القوى الأوروبيين حدثا كبيرا يستعدون من أجله في نهاية الصيف،

لكن للأسف أبلغتنا اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد الفرنسى لألعاب القوى اليوم أنه بعد مناقشات مع السلطات الفرنسية المختصة لم يعد بمقدورهم المضى قدما في إقامة البطولة بموعدها في أغسطس».

وتم تعليق منافسات كرة القدم حول العالم ولم ينطلق الموسم في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات حتى الآن وتأجلت كل سباقاته، بما فيها سباق جائزة كندا الكبرى في 14 يونيو.

وتأجلت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس حتى أواخر سبتمبر، بينما تم إلغاء بطولة ويمبلدون.

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وتأجل سباق فرنسا للدراجات لمدة شهرين ليقام بين 29 أغسطس و20 سبتمبر.