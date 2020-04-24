شكرا لقرائتكم خبر عن مويس: «كورونا» قضى على حالة التدليل التي كنا عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال دافيد مويس، مدرب وست هام، إن التحديات المالية التي تواجه الأندية بسبب جائحة فيروس كورونا، ربما تدفع إلى «إعادة تشكيل اللعبة والتفكير في طريقة إدارتها». وكان وست هام من بين الأندية التي أعلنت تأجيل رواتب اللاعبين للتعامل مع الأزمة المالية.

وقررت أندية ساوثهامبتون وواتفورد وشيفيلد يونايتد أيضا تأجيل حصول اللاعبين على رواتبهم، بينما أعلن أرسنال موافقة اللاعبين والجهاز التدريبى على خفض 12.5% من رواتبهم.

وأوضح مويس: «أتمنى أن ننظر جميعا إلى ما حدث ونفكر في أنه ربما كنا في حالة من التدليل المبالغ فيه والتى قضى عليها فيروس كورونا، يجب على الناس التي تدير أندية كرة القدم التفكير والقول في إنه إذا حدث أي شىء من هذا القبيل مرة أخرى في المستقبل كيف سننجو ونجتاز هذا الموقف؟».

جانب سابق من إحدى مباريات وست هام

وأكمل: «أتمنى أن ذلك قد يساعد كرة القدم على إعادة تشكيل نفسها عند استئناف اللعب.. يجب أن نتأكد أن كل أندية كرة القدم في أمان». وأكد مويس البالغ عمره 56 عاما، والذى تطوع بتوزيع الفواكه والخضروات خلال إجراءات العزل العام، أن الأندية في الدرجات العليا في اللعبة عليها واجب «القيام بالأشياء الصحيحة».

واسترسل مدرب مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق: «لدينا الكثير من الأموال القادمة من مصادر مختلفة، ويجب التأكد أننا نفعل الأشياء الصحيحة، والتأكد أيضا أنه تمت حماية اللاعبين بشكل جيد».

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