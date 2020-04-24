شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين: أشعر بالفخر لوجودي ضمن أفضل لاعبي العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كيفين دى بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزى، خلال مقابلة عبر الفيديو لـ«فوتبول ديلى»، إنه في فولفسبورج كان يقدم مستويات جيدة بشكل لا يصدق إلا أن مستواه لم يكن ثابتا، لكنه تحسن بالمواسم الثلاثة الماضية، وربما أقل بقليل في الموسم الماضى، وأكد أنه سعيد لأنه يلعب بمستوى ثابت.

وأضاف دى بروين: «ثبات المستوى هو الذي جعلنى لاعبا كاملا، منذ مباراتنا الأولى هذا الموسم ضد وست هام بالدورى إلى المباراة الأخيرة ضد ريال مدريد بدورى الأبطال، لعبت بشكل جيد، هذا يجعلنى راضيًا بما قدمته».

وعندما سُئل عن الجدل بشأن وضعه بين أفضل لاعبى العالم، قال دى بروين: «بالتأكيد أشعر بالفخر، كلاعب كرة قدم أنت في رحلة طويلة، في البداية تريد فقط أن تصبح لاعبًا، من المستحيل أن تعتقد أنك ستصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، الشىء الرئيسى بالنسبة لى هو الفوز الذي يجعلك تتطور كلاعب».

وتابع: «لا أشبه أحدًا في طريقة اللعب، أحب أن أكون فريدا، وأعتقد أن أسلوبى في اللعب فريد تماما، كلاعب خط وسط يجب أن تصبح كاملا، تواصل التطور من خلال العمل بجد حتى تتمكن من القيام بكل شىء، سواء في الدفاع أو الهجوم».

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وواصل: «فى الملعب أنظر إلى المهاجمين، بالنسبة لى شخص مثل رونالدو لاعب مبدع، أريد اللعب بجوار شخص سريع، لديه القدرة على الاختراق من العمق، هذا يساعدنى».

وتابع: «يمكننى تمرير كرة بارتفاع 3 أمتار إلى رونالدو وأعلم أنه سيحصل عليها».

وعن فترة توقف الدورى بسبب فيروس كورونا، يقول: «أفتقد كرة القدم كثيرا، منذ أن كنت في الخامسة من عمرى كانت حياتى كلها، ولكن من الجميل أيضًا قضاء بعض الوقت مع عائلتى وأطفالى».

وعن التصريحات التي أدلى بها مؤخرا حول مرض عائلته، قال اللاعب البلجيكى: «أنا بصحة جيدة، في الأسبوعين الماضيين كانت عائلتى مريضة، لم نكن نعرف إذا كنا نعانى من فيروس كورونا أم لا، لذا كنت قلقا ولكنهم بصحة جيدة في الوقت الحالى».

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وأتم قائلا: «أقضى وقتى حاليا في المنزل، أحضرت جهاز المشى، أقوم بالجرى كل يوم، أسبح وأقوم ببعض التمارين للمحافظة على لياقتى البدنية».

جدير بالذكر أن مانشستر سيتى يحتل المركز الثانى في جدول الدورى الإنجليزى بفارق 25 نقطة عن ليفربول، متصدر الترتيب برصيد 82 نقطة.