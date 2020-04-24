شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة فيدرر تعيد الحياة إلى دعوة كينج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت أسطورة التنس بيلى جين كينج، إن اندماج تنس الرجال والسيدات تأخر كثيرا.

جاء ذلك بعدما دعا روجر فيدرر لتكوين كيان واحد لرابطتى المحترفين والمحترفات، وأطلقت كينج مع بعض اللاعبات حملة من أجل المساواة فى الجوائز المالية للبطولات، بعد عامين من بداية عصر الاحتراف فى 1968، وأرادت التوصل إلى اتحاد موحد للاعبين واللاعبات منذ البداية.

وقالت كينج «سمعت بشأن تأسيس الرجال رابطة المحترفين وذهبت إلى العديد من اللاعبين وقلت (لماذا لا تكون لدينا رابطة موحدة لكى نعمل سويا وسيكون أمرا مذهلا؟)».

وأشارت كينج، البالغ عمرها 76 عاما، إلى أنها تود إلغاء الأنظمة المختلفة للتصنيف فى منافسات الرجال والسيدات وسلسلة من التغييرات لجعل الأمور أسهل للجماهير.

وقالت «هناك بطولات تساوى 1000 و500 و250 نقطة ثم هناك بطولات السيدات نحن بحاجة لإلغاء كل ذلك والبدء من جديد والحصول على نظام واحد».

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