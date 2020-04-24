شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يخفض عقود لاعبيه بنسبة 10% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل نادي تشيلسى إلى اتفاق مهم بشأن التعامل مع النتائج الاقتصادية التى خلفها فيروس كورونا المستجد. ووفقًا لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فإن تشيلسى بات ثانى نادٍ فى البريميرليج يتفق مع لاعبيه على خفض كامل للرواتب بعد آرسنال.

وأشارت إلى أن تشيلسى عرض على اللاعبين خفض الرواتب بنسبة 30% لمدة 4 أشهر، بسبب فيروس كورونا. وأوضحت أن اللاعبين تفاوضوا مع الإدارة عبر القائد سيزار أزبيلكويتا، وتوصل الطرفان إلى اتفاق بأن تكون النسبة 10% فقط لمدة 4 أشهر.

وقالت الصحيفة إن تشيلسى لم يسر على خطة آرسنال فى جزئية وضع حوافز للاعبين، لاستعادة بعض أو كل الأموال فى حالة التأهل إلى البطولات الأوروبية خلال الموسمين المقبلين.

وذكرت أن فرانك لامبارد، المدير الفنى لتشيلسى، سيوافق أيضًا على قرار النادى بشأن خفض الرواتب، إلا أنه ظل بعيدًا عن المفاوضات بين لاعبى الفريق وإدارة البلوز.