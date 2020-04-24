شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة بريطانيا تطالب ببث مباريات الدوري الإنجليزي مجانًا حال استئنافه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرت الحكومة البريطانية مباحثات مع الأندية حول إمكانية بث باقي مباريات موسم الدوري الإنجليزى لكرة القدم مجانا حال استئناف فعاليات المسابقة.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن أوليفر داودن وزير الثقافة البريطانى، حث مسؤولى الدورى على دراسة فكرة بث المباريات في القنوات الأرضية.

وتعرض مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز على القنوات المدفوعة مقدما مثل قناتى «سكاى سبورتس» و«بى تى» فيما تعرض منصة «أمازون» أيضا 20 مباراة في فترة أعياد الكريسماس.

وقال داودن: «أقدر أن الرياضة تعتمد على إيرادات (الاشتراكات التليفزيونية). ولهذا، لا أرغب في إصدار تفويض ما شامل من خلال محاولة تغيير الأمور».

وأضاف: «لكنهم مدركون للوضع وهناك طرق مختلفة يمكن من خلالها حماية الإيرادات الناتجة عن حقوق البث ولكننا نبحث أيضا عن طرق لزيادة الإيرادات».

وتشعر الحكومة البريطانية بالقلق من أن العودة إلى القنوات المدفوعة مقدما قد يؤدى لكثرة زيارات المتفرجين لمنازل أصدقائهم (لمشاهدة المباريات لديهم).

وتوقفت منافسات الدورى الإنجليزى منذ مطلع مارس الماضى مع تفشى الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

في سياق متصل، قالت شبكة «سكاى سبورتس» إن إدارة نادى أرسنال تواصلت مع لاعبى الفريق الذين قاموا بخرق قواعد العزل الصحى.

وتم وضع المملكة المتحدة منذ الشهر الماضى في العزل الصحى، في محاولة لإيقاف انتشار فيروس «كوفيد -19» المعروف عالميا باسم فيروس كورونا.

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وأظهرت بعض مقاطع الفيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعى، خرق بعض لاعبى أرسنال للقواعد الإلزامية من قبل الحكومة للوقاية من الوباء.

حيث تم التقاط صورا لبيبى وهو يلعب كرة القدم مع الأصدقاء في شمال لندن، كما التقى جرانيت تشاكا مع ديفيد لويز في حديقة بساوثجيت وتم تصوير لاكازيت وهو في سيارته.

وبحسب ما أكده أرسنال لشبكة سكاى فإن إدارة الجانرز تواصلت مع اللاعبين وقامت بتحذيرهم بعد خرق قواعد الصحة العامة.

من جانبه، اعتذر لاعب توتنهام سيرجى أورير بعد نشر مقطع فيديو يجمعه بموسى سيسوكو وهما يتدربان معا.