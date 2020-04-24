شكرا لقرائتكم خبر عن سكولاري: فرصة وحيدة أمام نيمار ليكون الأفضل في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه لويز فيليبى سكولارى، المدير الفنى السابق للمنتخب البرازيلى، نصيحة لنيمار مهاجم باريس سان جيرمان، بشأن مستقبله.

وقال سكولارى، خلال تصريحاته لشبكة «فوكس سبورتس» العالمية: «أود أن أقول لنيمار اليوم، وأنا أعرف ما أعرفه، عُد إلى برشلونة إذا سنحت لك الفرصة».

وأضاف: «إذا حدث ذلك، ستحظى بفرصة أن تكون الأفضل فى العالم بالتساوى مع النجوم الآخرين».

يُذكر أن سكولارى عمل مع نيمار عامين فى المنتخب البرازيلى، حيث قاد السيليساو للفوز بكأس للقارات فى 2013، وقادهم فى مونديال 2014 قبل الإقصاء من نصف النهائى ضد ألمانيا بسباعية مُذلة.

فى سياق متصل، تتزايد مخاوف المسؤولين فى باريس سان جيرمان تدريجيا بشأن مستقبل نجميه نيمار دا سيلفا، وكيليان مبابى.

نيمار - صورة أرشيفية

ويرتبط مبابى بالانتقال إلى ريال مدريد، بينما يرغب نيمار فى العودة إلى برشلونة، فى أقرب فرصة. ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى، فإن مخاوف سان جيرمان تتعلق بشأن إمكانية خسارة خدمات مبابى ونيمار معًا خلال الصيف المقبل.

وأشار إلى أن مبابى لا يزال يرفض التوقيع على عقد جديد مع سان جيرمان، مما جعل الإدارة الباريسية تفكر فى الخطة البديلة بأن يصبح نيمار قائدًا لمشروع النادى فى السنوات المقبلة.

Advertisements

وأوضح أن تصرف مبابى سيدفع الإدارة الباريسية لمحاولة تحصين نيمار بكل قوة، وتعقيد رحيله فى الصيف المقبل من «حديقة الأمراء».

يذكر أن العديد من التقارير تؤكد رغبة نيمار فى العودة إلى برشلونة، لكن يجب إبرام الصفقة عبر موافقة سان جيرمان على تبادل لاعبين.