شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار يلمح للعودة إلى الدورى الصيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر البرازيلى أوسكار لاعب تشيلسى السابق، ومتوسط ميدان فريق شنجهاى سيبج الصينى الحالى، فى تدريبات فريقه الجماعية استعدادًا لعودة الدورى الصينى. ونشر اللاعب البرازيلى صورة له فى تدريبات فريقه عبر صفحته الرسمية على «تويتر» قائلاً: «عودة للتدريبات».

وكان الدورى الصينى توقف منذ فبراير الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والذى هدد العالم بأكمله مما أدى إلى تجميد المسابقات العالمية.

الاتحاد الصينى لكرة القدم بدوره لم يعلن بشكل رسمى موعد انطلاق المسابقة فى ظل وجود قيود على سفر الأجانب للحد من انتشار الفيروس.

وتسببت جائحة كورونا فى تعليق كافة المجالات والأنشطة فى معظم أنحاء العالم لعدم تسبب فى وفاة الآلاف.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية أفادت بأن الدورى الصينى من المحتمل أن ينطلق فى نهاية يونيو أو مطلع يوليو المقبل.

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