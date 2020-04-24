شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يرفض تخفيض سعر «كوليبالي» رغم «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «كوريرى ديللو سبورت» الإيطالية، أن أوريليو دى لورينتس رئيس نادى نابولى متمسك بالحصول على 100 مليون يورو مقابل بيع مدافع الفريق كاليدو كوليبالى بالرغم من الأزمة المالية الناتجة عن فيروس كورونا.

وتسببت جائحة كورونا في تعليق كافة المجالات والأنشطة في معظم أنحاء العالم بعدم تسبب في وفاة الآلاف.

وقالت الصحيفة إن دى لروينتس ليس لديه أي نية في تخفيض سعر كوليبالى خاصة مع اهتمام ناديى باريس سان جيرمان الفرنسى ومانشستر يونايتد الإنجليزى بالتعاقد مع السنغالى.

وأضافت أن نابولى وضع السعر المطلوب للاستغناء عن خدمات البالغ من العمر 28 عاما والمقدر بقيمة 100 مليون يورو، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب كورونا لن تؤثر على خطط نابولى.

وانتقل كوليبالى إلى صفوف نابولى مطلع موسم 2014/2015 قادمًا من صفوف جينك البلجيكى، ويستمر عقده مع النادى الايطالى حتى 2023.

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