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بيكهام يشارك في جهود تخفيف آثار أزمة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 أبريل 2020

خمسة مشجعين في مواجهة بيكهام وأصدقائه.. هكذا يشارك نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام في المبادرة العالمية "الجميع في التحدي" لمساعدة المتضررين من أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

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ويشارك بيكهام في المبادرة من خلال إتاحة الفرصة للمشجعين باللعب على ملاعب نادي انتر ميامي الأمريكي الذي يشارك بيكهام في ملكيته على أن يحصل الفائزون في هذه المباريات على فرصة للعب مباريات كرة خماسية أمام بيكهام ورفاقه وذلك بهدف جمع المال لصالح المتضررين من فيروس كورونا من خلال توفير الطعام لبعض الأسر.

وسيحصل الفائزون من المشجعين في المواجهات مع بيكهام ورفاقه على فرصة تناول الطعام أيضا مع بيكهام.

وقال بيكهام /44 عاما/ على موقع "انستجرام" : "هناك العديد من الأسر التي تأثرت بهذا الموقف العصيب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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