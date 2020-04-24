شكرا لقرائتكم حازم إمام : هفطر فتة ومحشى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام نجم الزمالك السابق عن الفطار الذى سيتناوله اليوم فى أول أيام شهر رمضان الكريم

و قال إمام أنه سيتناول اليوم ، فتة و محشى و شوربة ، مشيرا إلى أنه يحرص دائما على وجود الشوربة كطبق أساسى كل يوم فى رمضان .

يقضي حازم إمام حاليا معظم اوقاته في منزله أمام التليفزيون لمشاهدة بعض البرامج الرياضية ومباريات الزمالك القديمة وعدد من المسلسلات ، خلال فترة الحظر بسبب انتشار فيروس كورونا .

وإحتفل حازم إمام أسطورة نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده رقم 45 يوم 16 أبريل الجارى ، حيث إنه مواليد عام 1975، ويعد من القلائل الذين أجمعت عليه الجماهير الأهلاوية قبل الزملكاوية، وهذا يرجع إلى احترامه الشديد داخل وخارج الملعب وشارك بالفعل فى كتابة تاريخ نادى الزمالك.

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معشوق الجماهير اسمه بالكامل "حازم محمد يحيى الحرية إمام"، ولد يوم 10 مايو عام 1975م فى القاهرة لعائلة كروية، هو ابن الكابتن "حمادة إمام" وحفيد الحارس "يحيى إمام" لاعبى نادى الزمالك.

اعتاد حازم إمام، نجم نادى الزمالك السابق، على ارتداء رقم 14 طوال فترة لعبه سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطنى، حيث إنه كان يعتبره رقمه المفضل، مما أثار العديد من التساؤلات حول حبه لهذا الرقم تحديدًا.

الثعلب الصغير، منذ أن كان ناشئًا فى الزمالك وهو يتمنى أن يلعب بجوار جمال عبد الحميد، خاصةً أنه يعتبره المثل والقدوة فى صناعة وإحراز الأهداف المتنوعة بالرأس والقدمين، ولأنه كان يرتدى رقم 14، فقرر إمام ارتداء نفس القميص خلال مسيرته .

و عقب الإعتزال مارس إمام الموهوبين العديد من الأنشطة كمقدما للبرامج الرياضية و عضوا فى مجلس إدارة إتحاد الكرة و نادى الزمالك و اللجنة الأولمبية و محللا للمباريات .