شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: أنا مجنون والأهلي هو بيتي ومن صنع نجوميتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق بأنه لاعب كرة مجنون، ولكن حاول الإقدام على تصرفات جديدة ولكن البعض لم يتقبلها وقت وجودي في الملاعب، ولكن البعض يقوم بها حاليا وأصبحت الأمور عالية.

قال إبراهيم سعي في برنامج " أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت، لم أكن مغرور ولكني أعترف بأنني كنت مجنون، مشددا على أن الأهلي هو بيته ومن صنع نجومية ابراهيم سعيد، وجعل الناس تعرفه ويصبح نجم للكرة.

تابع: لو استمرين بالأهلي لكانت مسيرتي مع الكرة تغيرت تماما وكنت في مكان آخر ولكن كان هناك مشاكل مع إدارة الأهلي، مشيرا إلى أن الراحل صالح سليم هو من حدثه للعودة إلى الأهلي وقت الاحتراف.

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أوضح أنه لم يحقق بطولات في أي مكان بعكس الأهلي، حيث انتقل للزمالك في فترة كان يمر بها بحالة عدم استقرار وتعاملت في فترة وجودي بميت عقبة مع 3 رؤساء أنديةن بخلاف وجود غرامة الأهلي التي تم توقيعها علي ووضعتني في مأزق.

كشف أن مرتضى منصور كان موافقا على انضمامه للزمالك ولكن حسام حسن هو من تحفظ على عودته للملاعب رغك أنه كان قد وصل لمرحلة عالية من الاستعداد البدني، مشددا على أن رفض قيده بالزمالك كانت أسوأ فترة في حياتي، ولكن يحسب للزمالك أنهم فتحوا لي الباب للعودة إلى الملاعب.

حمل الظروف في الوقوف ضده بالملاعب، قائلا: انا مش هقول اني ملاك، ولكن في الظروف اللي كنت فيها كان فيه انطباع متاخد عني، وممكن مكونش حققت حاجات كتير، ولكن مازال الناس تفتكر جهدي داخل الملعب، موضحا أن لا يزال وجود حب واحترام مع كل جماهير الكرة المصرية لأنه مع عنصر الزمن والوقت لم يعد لي عداء مع جماهيرأ ي نادي.