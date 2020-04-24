شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق: ندرس إقامة معايشات خارجية لمدربى الكرة النسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية أن اللجنة تدرس إقامة معايشات خارجيه لمدربي كرة القدم من بينهم مدربات الكرة النسائية .
وتبحث اللجنة كيفية إقامة المعايشات في أحدي الدول الأوربية بالتنسيق مع الإدارة الفنية بقيادة الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وذلك بعد عودة النشاط الرياضي.
وقالت عبد الحق أن الهدف من المعايشات الخارجيه جاء من اجل الارتقاء بمستوي اللعبة من خلال اطلاع المدربين علي كل ماهو جديد في مجال التدريب .
وقالت المشرف العام علي الكرة النسائية أن الموسم الحالي شهد إقامة خمس دورات تدريبية منحة من الاتحاد النرويجي لمدربات الكرة النسائية بمشاركة أكثر من ١٢٠ مدربة علي مستوي الجمهورية بالإضافة لدورات تدريبية أخري بالتعاون مع المعهد الثقافي البريطاني وان الفترة المقبلة ستشهد أكثر من دورة تدريبية جديدة عقب عودة النشاط الكروي .
كانت هذه تفاصيل خبر سحر عبد الحق: ندرس إقامة معايشات خارجية لمدربى الكرة النسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.