شكرا لقرائتكم عبدالله جمعة : بحب لقب أبو على لأنه من سيناء ومحدش يعرفه فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الله جمعة، صانع ألعاب الزمالك، إن لقب أبو على الذى أطلق عليه جاء من قبل أصدقائه فى سيناء، مسقط رأسه، مشددا إن هذا اللقب لا يعرفه الكثيرون ولكنه يحبه كثيرا.

وأوضح عبد الله جمعة إن عشقه لـ"لقبه"، أبو على، الذى لا يعرفه الكثيرون، جاء بسبب أن أصدقائه فى سيناء هم من أطلقوا هذا اللقب عليه لذلك يعشقه كثيرا رغم عدم تداوله.

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فيما حقق الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك الكثير من النجاحات فى الفترة الأخيرة قبل تعليق منافسات كرة القدم، بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا، حيث نجح الأبيض تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، فيما تأهل إلى منافسات دور نصف النهائى من دورى أبطال إفريقيا.

وبتتويج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقى رفع رصيده إلى 13 بطولة إفريقية، حيث توج الزمالك ببطولة دورى أبطال إفريقيا 5 مرات فى تاريخه، من أصل 22 مشاركة له آخرها النسخة الجارية، بدايتها كانت عام 1984.

وتوج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقى 4 مرات من قبل، من أصل 5 مشاركات فى البطولة، حقق الزمالك بطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه، فى العام الماضى، وتحديدًا يوم 23 من شهر رمضان العام الماضى، حيث توج الأبيض ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3، ليعود الزمالك بهذه البطولة لمنصات التتويج الكونفدرالية بعد غياب 16 سنة فيما كانت أولى مشاركات الزمالك فى بطولة أبطال الكأس عام 1976 وتوج بها مرة واحدة فى تاريخه من أصل 4 مشاركات له فى البطولة بمسماها القديم، وكانت عام 2000، أمام كانون ياوندى بطل الكاميرون.