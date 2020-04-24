شكرا لقرائتكم قضاة الملاعب يكشفون لـ"الخليج 365" عادات الأكل الرمضانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتميز شهر رمضان المبارك عن غيره من شهور العام بالكثير من العادات الغذائية التي يفضلها كل فرد على حده، ولكنها تكون أكثر تميزاً لدى نجوم الرياضة الذين يحرصون دائماً على الحفاظ على لياقتهم البدنية في رمضان.

قضاة الملاعب هم أيضاً جزء لا يتجزأ من قطاع الرياضة، ولديهم عاداتهم المميزة في الشهر الفضيل، ولعل أبرز العادات الغذائية المفضلة لدى الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، هو تنازل السلطة على طعام الإفطار، وكذلك البلح ومشروب السويبا.

إبراهيم نور الدين أكد أن أصعب مباراة تحكيمية خاضها من وجهة نظره كانت مباراة الأهلي وسموحة في دوري في موسم 2015، في ظل الأحداث الجماهيرية التي أحاطت بالمباراة بعدما منعت جماهير القلعة الحمراء، أتوبيس الفريق من التحرك وهو ما أدى إلى تأخر انطلاق المباراة، كما شهد هذا اللقاء خسارة الأهلي بنتيجة 3/0 من الفريق السكندري.

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أما المباراة الأفضل في مسيرته الأفريقية وفقاً لوجهة نظره فكانت مباراة أنجولا وموريتانيا في كأس الأمم الأفريقية عام 2019، والتي أقيمت في مصر وتوج ها المنتخب الجزائري على حساب نظيره السنغالي.

إبراهيم نور الدين يعتبر واحداً من أبرز حكام الدوري المصري، وخاض عدداً كبيراً من المباريات الدولية، وكانت أول مباراة له في الدوري الممتاز في 7 يوليو 2011 وكانت بين اتحاد الشرطة وطلائع الجيش.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر حالياً والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والذي أجبر الملايين حول العالم على الالتزام بالعزل المنزلي كإجراء احترازي للوقاية من الاصابة بالفيروس.