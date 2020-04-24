شكرا لقرائتكم الزمالك يصرف النظر عن ضم رجب بكار فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد مسؤولو الزمالك، ضم رجب بكار الظهير الأيمن لنادى بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد تم عرضه على الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، ومن المنتظر أن يحسم المدرب الفرنسى خلال الأيام المقبلة، هوية اللاعب الذى سيقرر ضمه فى الجبهة اليمنى بعد تلقيه عددًا من الترشيحات خلال الفترة الأخيرة.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، على دراسة كافة الترشيحات التى تلقاها لتدعيم صفوف الزمالك بصورة جيدة فى الموسم الجديد، وذلك حتى يختار أفضل الحلول للموسم المقبل، فى ظل البحث عن تدعيم الجبهة اليمنى للفريق فى الموسم القادم، والتى يتواجد بها الثنائى حازم إمام، والصاعد أحمد عيد.

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فيما يتمهل مسؤولو الزمالك فى ملف التعاقد مع لاعب أجنبى جديد خلال الفترة الحالية لعدة أسباب، أولها توقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا، إلى جانب عدم وضوح الرؤية بصورة نهائية حول العدد الذى يقره اتحاد الكرة بصورة نهائية لكل فريق بالموسم الجديد، فى ظل الأنباء الواردة عن تقليص عدد الأجانب المسموح بهم لكل فريق، وهو ما رفضته إدارة الزمالك بشكل قاطع.

كما يأتى التمهل أيضًا نظرا لامتلاك الزمالك لـ7 لاعبين أجانب فى الوقت الحالى هم التونسى فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، كابونجو كاسونجو، معروف يوسف، حميد أحداد، رزاق سيسيه، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بتسويق بعض اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل على أن يحسم ذلك الملف، الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، خاصة بعد ترشيح أيضًا المغربى وليد الكرتى لاعب الوسط الهجومى للوداد المغربى للانضمام إلى الأبيض.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.