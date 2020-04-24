شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: الصقر ورمزي وعمارة وراء اتخاذ الجوهري ترحيلي من المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفصح إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق أن علاقته بمسئولي القلعة الحمراء جيدة، موضحا أنه التقى محمود الخطيب وحسن حمدي وعدلي القيعي من قبل وتعاملوا معي بشكل لائق ، مضيفا أنه قضى 8 سنوات بالأهلي.

قال إبراهيم سعي في برنامج " أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت، من الصعب العودة للأهلي للعمل سواء مدربا و اداريا ، مشيرا إلى أن احمد حسن وهاني رمزي ومحمد عمارة لم يكونوا متقبلين تعاملي معهم لأنهم يروني لاعب صغير السن ولابد أن أتعاملهم معهم من هذا المنطق باعتبارهم لاعبين كبار في صفوف المنتخب ، لذا ضغطوا على محمود الجوهري والذي استبعدني من المشاركة في أمم إفريقيا ، كاشفا أنه دخل في صدام مع محمد عمارة بسبب "المايونيز" خلال التواجد في الجزائر.

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أوضح أنه تحصل على وجبة الغذاء الخاص بأحد العروسين خلال أحد معسكرات المنتخب في احد الفنادق بالقاهرة، ووزعه على اللاعبين، وهو ما دفع الراحل محمود الجوهري للتعصب بشدة وتكسير باب الغرفة الخاصة بي داخل الفندق، مشيرا إلى أنه تم ترحيله من مالي بسبب السهر مع أحمد صلاح حسني في فندق إقامة المنتخب.

شدد على أنه كان في قمة تركيزه مع المنتخب الوطني تحت قيادة حسن شحاتة، حيث أن المعلم كان طوق نجاة بالنسبة له، وتعرض لانتقادات بسبب ضمه لصفوف الفراعنة رغم الانتقادات التي وجهت إليه بسبب الإقدام على تلك الخطوة، مشيرا إلى أنه اتفق مع حسن شحاتة على عدم تسديد ركلات جزاء خلال المشاركة في أمم افريقيا، وكذلك اتفق معه على أن يكون آخر تبديل له لذا ادعيت الإصابة في نهاية المباراة من أجل الخروج، كما أن عبد الحليم علي أهدر ركلة جزاء وقتها.