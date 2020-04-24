شكرا لقرائتكم الحضري: جوزيه وحسن حمدي سبب رحيلي عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام الحضري الحارس الأسطوري للكرة المصرية على احترامه للبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي رغم الانتقادات التي وجهها المدرب للحارس الذي قام بتدريبه من قبل قائلا: "أحترم جوزيه كشخصية ومدير فني حقق الكثير للأهلي لقد رحلت عن النادي بسببه وبسبب رئيس النادي_يقصد حسن حمدي رئيس النادي آنذا_.

تابع خلال تصريحات تلفزيونية: "جوزيه ضايقنى ولحبي للأهلي عملت واجتهدت وعدت مجددا للنادي ولكن المدرب البرتغالي ورئيس النادي اتفقا على عدم عودتي وأغلقا الباب في وجهي رغم خضوعي للتحقيق والتعرض للإيقاف 3 أسابيع وغرامة مالية".

وعن شعوره بالندم بعد الرحيل عن الأهلي شدد: "ندمت على ترك الأهلي لكنني حققت بطولات ووصلت لأفضل حارس مرمى في إفريقيا".

أردف: أنا عضو بالنادي الأهلي وتحدث معي الكثيرون لمطالبتي بالذهاب إلى مقر النادي لماذا عدم الترحيب بي؟ لقد تغير 3 مجالس إدارة للنادي بعد رحيلي".

أوضح انه لا يعرف الغرور وإلا لما استمر في الملاعب لفترة طويلة، مضيفا: "كانت أمنيتي الاحتراف فلم أرحل بسبب الأموال وجوزيه قال لي أحضر عرضًا وارحل وهو ما فعلته".

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وعن حقيقة الاستعانة بالسحر أكد ان السحر الخاص به هو القرآن ومجهوده في الملعب وعن تلقيبه بـ"جامايكا" رد بأنها مداعبة.

يذكر أن عصام الحضري أحد أبرز حراس المرمى في تريخ الكرة المصرية وتوج ببطولة أمم إفريقيا 4 مرات، وكان ضمن الجيل الذهبي الذي توج بلقب إفريقيا 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

كما يعد أكبر لاعب يشارك في بطولة كأس العالم للأندية بسن 46 عاما خلال مشاركته في مونديال روسيا 2018 بعد ظهوره في مباراة الفراعنة ضد السعودية بختام الدور الأول للمونديال.