شكرا لقرائتكم الشناوى يهنئ متابعيه عبر تويتر بحلول شهر رمضان المبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، بحلول شهر رمضان المبارك، والذي يوافق اليوم الجمعة أول أيامه.

وكتب الشناوي: رمضان هيجمعنا برضة بس بشكل مختلف السنة دي، كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير وينعاد عليكم بالخير والصحة.



الشناوى

وتأتي أجواء رمضان هذا العام مختلفة بشكل كامل عن السنوات الماضية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم، كإجراء احترازي لمحاصرة انتشار الوباء.

كما تسبب الفيروس في عزل الملايين داخل منازلهم لمنع انتشار كورونا وهو ما يمنع لبكثيرين من الأجواء الاجتماعية المعتادة في شهر رمضان.

Advertisements

وحافظ محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، على موقعه فى قائمة أفضل حارس مرمى فى الموسم الجارى، رغم تراجع القيمة التسويقية للاعبين فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان محمد الشناوى قد تراجع فى قيمته التسويقية وفقاً لآخر تحديثاتها على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، ليسجل مليون و700 ألف يورو، أى ما يعادل 29 مليون جنيه مصرى، بعدما كان قد وصل قبل إبريل الجاري إلى قمية تسويقية بلغت 2 مليون و200 ألف يورو، أي ما يعادل 37 مليونا و600 ألف جنيهاً مصرياً.

وبذلك يكون حارس الأهلي قد خسر ما يعادل 8 ملايين و600 ألف جنيه مصرى بعد توقف النشاط الرياضي، إلا أنه حافظ على مكانته كأفضل حارس مرمى والأعلى في القيمة التسويقية.

وفي المرتبة الثانية، جاء أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، بقيمة مادية بلغت مليون و300 ألف يورو، أي ما يعادل 22 مليونا و200 ألف جنيه مصرى، بعدما كان الشناوي قد سجل قيمة بلغت مليون و600 ألف يورو قبل شهر أبريل الجاري، أي ما يعادل 27 مليونا و300 ألف جنيه مصرى.

بينما حل محمد عواد حارس مرمى الزمالك، في المرتبة الثالثة بقيمة مادية بلغت 800 ألف يورو، أي ما يعادل 13 مليونا و600 ألف جنيه مصرى، بعدما كان قد سجل قيمة تسويقية قد بلغت مليون يورو، أي ما يعادل 17 مليون جنيه مصرى قبل شهر أبريل الجارى.