هوفمان رئيساً جديداً لرابطة الدوري الإنجليزي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين غاري هوفمان كرئيس للرابطة.
وذكرت الرابطة عبر موقعها الإلكتروني، أن المساهمين صوتوا بالإجماع لتعيين غاري في اجتماع عن بعد.
ومن المقرر أن يتسلم جاري المنصب من الرئيس المؤقت كلاوديا أرني في الأول من يونيو المقبل.
وعلق غاري على تعيينه قائلا :كانت كرة القدم هي محور حياتي كمشجع، ومدير وفي مجال عملي، لذلك أتشرف بالانضمام لرئاسة رابطة الدوري الممتاز.
وقال بروس باك، رئيس نادي تشيلسي ورئيس لجنة الترشيحات :غاري كان مرشحا مذهلا في عملية بحث واسعة وتنافسية للغاية، ونعتقد سيشكل علاقة شراكة قوية مع رئيسنا التنفيذي ريتشارد ماسترز وسيساعد في توجيه الرابطة بينما يقوم بترويج أفكار واستراتيجيات جديدة.
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