شكرا لقرائتكم هوفمان رئيساً جديداً لرابطة الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين غاري هوفمان كرئيس للرابطة.

وذكرت الرابطة عبر موقعها الإلكتروني، أن المساهمين صوتوا بالإجماع لتعيين غاري في اجتماع عن بعد.

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ومن المقرر أن يتسلم جاري المنصب من الرئيس المؤقت كلاوديا أرني في الأول من يونيو المقبل.

وعلق غاري على تعيينه قائلا :كانت كرة القدم هي محور حياتي كمشجع، ومدير وفي مجال عملي، لذلك أتشرف بالانضمام لرئاسة رابطة الدوري الممتاز.

وقال بروس باك، رئيس نادي تشيلسي ورئيس لجنة الترشيحات :غاري كان مرشحا مذهلا في عملية بحث واسعة وتنافسية للغاية، ونعتقد سيشكل علاقة شراكة قوية مع رئيسنا التنفيذي ريتشارد ماسترز وسيساعد في توجيه الرابطة بينما يقوم بترويج أفكار واستراتيجيات جديدة.