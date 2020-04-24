نجم لم يكتمل 1.. ظهير الأهلي أمام ريال مدريد.. لعب بالزمالك وبرشلونة طلب ضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

البداية وحدها لا تكفي، تحتاج في كرة القدم أن تستمر لسنوات كثيرة لتعلق بذاكرة وأذهان الجماهير، وتحقق بطولات وإنجازات تُبقي اسمك يتردد بدلا من أن تكون نجما لم يكتمل.

أشرف أمين ظهير أيمن الأهلي في مباراة ريال مدريد التاريخية، بطل الحلقة الأولى من سلسلة نجم لم يكتمل، التي يقدمها يلا كورة خلال شهر رمضان.

حكاية اللعب للزمالك وعرض برشلونة

انضم أشرف أمين لاعب منتخب السويس مبكرًا لمنتخب القناة تحت 18 سنة، رغم أن عمره وقتها لم يكن تعدى الـ16 عاما، ليلعب بجوار سيف داوود، والراحل رمضان رجب نجم دفاع الإسماعيلي المتوج بالدوري لاحقا، ليفوز منتخب القناة على منتخب القاهرة ويتوج ببطولة الجمهورية، ليضع الزمالك عينه على اللاعب ويطلب انضمامه لفترة لخوض دورة بالإمارات للحكم على مستواه عن قرب قبل توقيع العقود النهائية.

لعب أشرف أمين لصفوف فريق الزمالك تحت 17 سنة، بقيادة غانم سلطان ووحيد كامل، في فريق ضم طارق السيد، وعبدالواحد السيد، ويلتقي بفرق كبرى في الإمارات، أمام أياكس الهولندي وبورتو البرتغالي، وبارما الإيطالي ويحرز هدف فوز الزمالك أمام بارما.

يسرد أمين: "بعد البطولة تلقيت عرضا من نادي برشلونة للانضمام إليه، بعدما تحدث مسؤولو النادي الإسباني مع غانم سلطان مدرب الزمالك".

ولأن الناشئ أشرف أمين لم يكن قد وقع عقود الانضمام لنادي الزمالك بعد، طلب الفريق الأبيض الحصول على توقيع اللاعب من فريقه السويسي مقابل 70 ألف جنيه على أمل بيعه لاحقا لنادي برشلونة، ولكن رفض منتخب السويس حال دون إتمام الأمر: "وقتها كنا على نيتنا، ومفيش احتراف، كنت لسه في 2 ثانوي، مينفعش أسيب أهلي والنادي اللي انا فيه".

العودة للسويس

ليعود أشرف أمين لناديه الذي بدأ فيه صغيرا في الـ11 من عمره، ويلعب بالفريق الأول ويصبح قائدا للفريق وهو عمره 21 عاما، ويلحق بجيل منتخب السويس الذي ضم ياسر السيد، وأحمد متولي، وخالد بيبو نجم الإسماعيلي والأهلي لاحقا: "اتقابلت انا وبيبو في السويس، كان عمر بيبو 16 لسنة لما جالنا، هو راح الإسماعيلي، ورجعنا اتقابلنا تاني في الأهلي سنة 2000".

"تدرجت في منتخبات الناشئين والأوليمبي بجوار سيد عبدالحفيظ وأيمن عبدالعزيز، وعبدالواحد السيد، وخضنا بطولة العرب عام 98 بدلا من المنتخب الأول الذي كان يلعب كأس الأمم ببوركينا فاسو"، هكذا حكى أشرف أمين عن تدرجه بالمنتخبات

الانضمام للأهلي

حلت محطة الأهلي أخيرا لأشرف أمين: "اختارني راينر تسوبيل، وثابت البطل للانضمام للأهلي لأوقع العقود، ولكن بعدها بأسبوعين رحلا إلى الاتحاد الليبي، لأشارك مع ديكسي في أول مباراة بالدوري أمام اتحاد عثمان ولكن تعرضت للإصابة.. صادفني سوء حظ غريب بتكرار الإصابات".

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أشرف أمين انضم للأهلي بعقد سنوي قيمته 75 ألف كفئة ثانية، فيما كانت الفئة الأولى مقابل 100 ألف جنيه سنويا

مباراة الأهلي والمحلة عام 2000 على ستاد القاهرة بنهائي الكأس كانت الأخيرة لديكسي مع النادي الأهلي، وكان البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي القادم في مدرجات الملعب يتابع المباراة، ليقتنع بوائل جمعة مدافع الغزل ويطلب ضمه للفريق، في المباراة التي شارك فيها أشرف أمين بديلا خلال الشوط الثاني.

إصابة منحته فرصة اللعب

بدأت بعدها مرحلة جديدة لأشرف أمين مع النادي الأهلي: "كنت في انتظار الرحيل عن الفريق بعد قدوم جوزيه، فالفريق يضم نجوما كثُر، ولكن تفاجئت بإعلان جوزيه للقائمة المتجهة إلى البرتغال لخوض معسكر إعدادي، وخلت من حسين شكري وسامي قمصان، وعبدالله الديب، ولكن اسمي كان موجودًا".

في البرتغال خاض الأهلي مباريات ودية، إسحاق أول كان الظهير الأيمن الأساسي، وبديله أشرف أمين، فيما اُستدعي أبو المجد مصطفى لصفوف المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب استعدادا لكأس العالم للشباب بالأرجنتين.

في إحدى المباريات بمعسكر البرتغال، تعرض إسحاق أول لإصابة أنهت مسيرته بقطع في جميع أربطة الركبة، ليشارك أمين في آخر مباراتين بالمعسكر الإعدادي قبل العودة للقاهرة لخوض مباراة ريال مدريد التاريخية الودية بمناسبة مئوية النادي الأهلي.

لعب أشرف أمين مباراة ريال مدريد أساسيا في القاهرة بحضور جماهيري كبير: "جوزيه قالنا دا ماتش للتاريخ، واتدربنا يوم المباراة الصبح، مكناش خايفين من لاعبي الريال وقتها، كنت في غرفة واحدة مع غالي، وجوزيه كان بيكلمنا كتير لأن غالي كان بيسند ناحيتي في الملعب".

الدقيقة 15 كانت فاصلة لأشرف أمين، حيث تعرض للإصابة بالعضلة الضامة في كرة مشتركة مع سافيو، ليخرج ويحل بدلا منه أبو المجد مصطفى.

الاعتزال

توالت الإصابات لأشرف أمين ليرحل مع نهاية الموسم برحيل جوزيه، ويخوض موسما في أسوان، ثم موسما آخر في غزل السويس، قبل أن تهزمه الإصابات ويعلن اعتزاله عام 2004 وهو في سن الـ26 عاما.

كان أشرف أمين أحد العاملين بشركة مصر للبترول، لينتظم في العمل حتى عام 2008، ليحصل بعدها على رخصة التدريب، ويقود فرق بقطاع الناشئين بالسويس: "بعد حادثة بورسعيد كنت هسيب الكرة، كابتن فريق الناشئين مواليد 94 بالسويس مات في الملعب في المذبحة، كان مشجع للأهلي، بعدت فترة ورجعت سنة 2018 لأعمل مديرا لأكاديمية النادي الأهلي بالسويس".