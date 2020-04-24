تأجيل نهائي كأس ألمانيا لأجل غير مسمى

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تقرر تأجيل المباراة النهائية لكأس ألمانيا لكرة القدم، التي كان مقررا إقامتها يوم 23 مايو المقبل، لأجل غير مسمى، ولكن المسؤولين يأملون أن تقام يونيو كجزء من مساعيهم لاستكمال الموسم رغم وباء فيروس كورونا.

واتخذ الاتحاد الألماني لكرة القدم هذا القرار، اليوم الجمعة في اجتماع عبر "الفيديو كونفرانس"، كما ترك مواعيد مباريات الدور قبل النهائي التي لم تلعب حتى الآن مفتوحة.

وقال فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم " يجب أن ننتظر في البداية القرارات والمتطلبات الرسمية العامة" قبل أن نحدد مواعيد للنهائي الذي سيقام بدون جمهور.

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وهناك أمنيات بان تستأنف كرة القدم الألمانية الشهر المقبل على أن تقام مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية بدون جمهور، على أن يختتم الموسم يوم 30 يونيو. وتتبقى تسع مراحل على نهاية دوري الدرجة الأولى.

وصنع فريق عمل شكله الاتحاد الألماني والرابطة مفهوما لاستئناف الموسم وتم تقديمه أمس الخميس في اجتماع مجلس الاتحاد وحاليا موجود مع الدولة والسلطات الصحية.

إجراءات الغلق في ألمانيا تجعل من المستحيل اللعب حتى بداية مايو المقبل. وتجتمع المستشارة أنجيلا ميركل مع قادة الولايات الفيدرالية لتحديد الخطوة القادمة يوم 30 أبريل الجاري، وهو الموعد الذي قد يجلب أنباء متعلقة بكرة القدم.

وقالت أولريك ديمر نائبة المتحدثة باسم الحكومة أن الرياضة ستظل جزء من المداولات الحالية.