كمامات وتوقف متتالي.. إجراءات بوندسليجا لاستكمال الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

كشفت صحيفة شبيجل الألمانية عن بعض الإجراءات الاحترازية التي ستطبق في ملاعب الدوري الألماني في حالة استئناف النشاط الكروي.

ونشرت التقارير الصحفية بالأمس اتفاق رابطة الدوري الألماني على عودة المباريات في التاسع من مايو على أن يتم اجراء 25000 اختبار لفيروس كورونا بتكلفة 2.2 مليون جنيه استرليني علي اللاعبين، إلى جانب السماح بحضور 322 شخص فقط في ملاعب مباريات البوندسليجا.

ونشرت اليوم صحيفة ديلي ميل نقلا عن شبيجل الألمانية، أن هناك مستندات تسربت من وزارة العمل عن الخطط التي ستتبع عند عودة النشاط الرياضي.

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وأفادت بأنه لاعبي البوندسليجا قد يضطروا لارتداء الأقنعة الطبية "الكمامات" في المباريات، مع التشديد عليهم بعدم لمس تلك الأقنعة بأيديهم خلال المباراة.

وأوضحت أنه يجب على اللاعبين ارتداء أقنعة غير قابلة للسقوط أثناء الجري والالتحامات في المبارايات، حيث أنه سيتم إيقاف المباراة في حالة إنزلاق أي قناع للاعبي اللقاء.

كما أضافت التقارير أن هناك اقتراح إيقاف المباراة كل 15 دقيقة على الأكثر لاستبدال الأقنعة الطبية بسبب زيادة حجم التنفس، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام بعد مدة من الزمن.

وتابع التقرير أنه سيُطلب من اللاعبين المنع من القيام بأي اتصال غير ضروري مثل المعانقة بعد تسجيل الأهداف أو المشاحنات الصغيرة حول الكرة، وسيسمح للحكم بالتدخل في مثل هذه المواقف.