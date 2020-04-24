الشكوك مستمرة بشأن فكرة استئناف الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

مازالت الشكوك قائمة بشأن المفهوم الألماني لاستئناف مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) وسط تفشي وباء فيروس كورونا، وذلك وفقا لداجمار فريتاج رئيس اللجنة الرياضية بالبرلمان الألماني.

وتساءلت فريتاج في عدد اليوم الجمعة من صحيفة "راينش بوست" :"ما مدى شفافية التعامل مع نتائج الاختبارات الإيجابية المحتملة".

وأضافت :"هل ستوافق الأغلبية العامة على أن السياسيين ربما يرغبون في تطبيق معايير مختلفة على لاعبي كرة القدم عن تلك التي تطبق على الأشخاص العاديين، الذين يجب عليهم أن يواصلوا حياتهم مع حظر التواصل؟"

وقالت فريتاج إن لديها شكوك بأن الأغلبية ستوافق على حصول لاعبي كرة القدم على معاملة خاصة.

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وقالت فريتاج :"هناك آراء مختلفة للغاية حتى في أوساط مجموعات المشجعين. بشكل عام، قد يسود انطباع بأن كرة القدم المحترفة يمكنها النجاح في المطالبة بحقوق خاصة. هذا لا يجعل المناقشات الكثيرة حول فيروس كورونا سهلة".

واقترح السياسيون الألمان مطلع هذا الاسبوع، أن البوندسليجا، الموقوفة حاليا، يمكن أن تستأنف الشهر المقبل بدون جمهور مع نظافة صارمة وقواعد سلامة عامة.

وقدمت رابطة الدوري الألماني والاتحاد الألماني فكرة مفصلة للأندية أمس الخميس ويتم النظر فيها من قبل السلطات السياسية والصحية.

ومن المقرر أن يأتي الضوء الأخضر النهائي من قبل السياسيين. وسوف تظل إجراءات الغلق كما هي حتى مطلع مايو، ومن المقرر أن تناقش المستشارة أنجيلا ميركل الخطوات التالية مع قادة الولايات الفيدرالية يوم 30 أبريل الجاري.

في الوقت نفسه ألمحت فريتاج إلى أن الفكرة نفسها لا تستحق النقد لأنها متعلقة بمصلحة الأندية.