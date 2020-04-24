5 نجوم مهددين بالرحيل عن الدوري السعودي هذا الصيف

بدأ مدربو الأندية في الدوري السعودة للمحترفين مرحلة " فلترة " اللاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري من أجل الاستقرار على القوائم النهائية التي ستستمر معهم للموسم الجديد .

وأكدت التقارير السعودية الصادرة اليوم أن قائمة الراحلين عن الدوري السعودي تشمل 5 نجوم و هم كريم الأحمدي و بافيتمبي جوميز و أحمد موسى و سيباستيان جيوفينكو و جوزيف دي سوزا .

وأكدت التقارير أن جوميز أصبح قريبًا من الرحيل عن الهلال

بعد عدم تجديد عقده مع النادي حتى الآن وسعي الإدارة الدائم من أجل التعاقد مع مهاجم شاب لقيادة هجوم الفريق في الفترة القادمة .

كما أن كريم الأحمدي لاعب الاتحاد مصيره أصبح مرتبطًا بقرار المدير الفني فابيو كاريلي والذي أكد عدم حاجته لخدمات اللاعب في الفترة الحالية وتكليف الإدارة بالبحث عن البديل .

Advertisements

وتضم القائمة النجم النيجيري أحمد موسى لاعب النصر الذي لم يقدم المستوى المطلوب منه منذ القدم إلى النادي في صيف 2018 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي في صفقة هي الأغلى بتاريخ الدوري السعودي .

ومن المتوقع رحيل سباستيان جيوفينكو عن صفوف الهلال السعودي هذا الضيف بعد تلقيه العديد من العروض أبرزها بارما وساسولو وسامبدوريا المنتمين إلى الدوري الإيطالي وفنربخشة التركي .

وأخيرًا جوزيف دي سوزا لاعب فريق الأهلي والذي يقترب من الانتقال إلى صفوف فريق فاسكو دا جاما البرازيلي وذلك وفقًا لما أعلن عنه رئيس النادي البرازيلي برغبته في استقطاب اللاعب لدعم الفريق .