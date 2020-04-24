اخبار الرياضه

ريال مدريد يرغب في التعاقد مع أوباميكانو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت تقارير صحفية عن رغبة زين الدين زيدان مدرب فريق الإسباني في التعاقد مع اللاعب الفرنسي أوباميكانو مدافع فريق لايبزيج الألماني  خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط دفاع الفريق الملكي في الموسم الجديد، حيث ينتهي عقد دايوت مع ناديه

الحالي بنهاية الموسم واصبح رحيله هذا الصيف مؤكدا بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع ناديه ورغبته في البحث عن فرصة اخرى.

وكشف تقرير نشرته صحيفة اس الاسبانية أن زيدان لم يقتنع بالأداء الذي قدمه

البرازيلي إيدر ميليتاو في موسمه الأول لذا يرى أن لديه فرصة للتعزيز من قوة خط دفاعه عن طريق التعاقد مع مواطنه الشاب أوباميكانو والذي جذب أنظار العالم له منذ أن بدأ في الانفجار مع منتخب فرنسا تحت 17 سنة والتي  ترجح قدومه إلى ريال مدريد هذا الصيف ومنافسة ميليتاو على مركز قلب الدفاع الثالث.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يرغب في التعاقد مع أوباميكانو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا