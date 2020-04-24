ريال مدريد يرغب في التعاقد مع أوباميكانو

كشفت تقارير صحفية عن رغبة زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع اللاعب الفرنسي أوباميكانو مدافع فريق لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط دفاع الفريق الملكي في الموسم الجديد، حيث ينتهي عقد دايوت مع ناديهالحالي بنهاية الموسم واصبح رحيله هذا الصيف مؤكدا بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع ناديه ورغبته في البحث عن فرصة اخرى.
وكشف تقرير نشرته صحيفة اس الاسبانية أن زيدان لم يقتنع بالأداء الذي قدمهالبرازيلي إيدر ميليتاو في موسمه الأول لذا يرى أن لديه فرصة للتعزيز من قوة خط دفاعه عن طريق التعاقد مع مواطنه الشاب أوباميكانو والذي جذب أنظار العالم له منذ أن بدأ في الانفجار مع منتخب فرنسا تحت 17 سنة والتي ترجح قدومه إلى ريال مدريد هذا الصيف ومنافسة ميليتاو على مركز قلب الدفاع الثالث.
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