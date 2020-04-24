أحمد الشيخ يحتفل بمرور 113 سنة على إنشاء النادي الأهلي

وجه أحمد الشيخ، جناح أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة للقلعة الحمراء بمناسبة مرور 113 عاما على ذكرى إنشاء النادي. ذكرى إنشاء النادي. وكتب الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتدوينات القصيرة: "اليوم الذكرى 113 على تأسيس النادي الأهلي، 113 سنة تاريخ ومجد وبطولات، إن شاء الله يظل النادي الأهلي شامخا مدى الدهر بجماهيره وبطولاته وتاريخه العظيم". "اليوم الذكرى 113 على تأسيس النادي الأهلي، 113 سنة تاريخ ومجد وبطولات، إن شاء الله يظل النادي الأهلي شامخا مدى الدهر بجماهيره وبطولاته وتاريخه العظيم".

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