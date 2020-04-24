أتلتيكو مدريد يسعى لتحصين لاعبه وسط اهتمام آرسنال بضمه

أشار تقرير صحفي إسباني، أن نادي أتلتيكو مدريد ينتظر رد لاعبه الغاني توماس بارتي، من أجل تجديد عقده وسط اهتمامات من الأندية الأوربية بضمه على رأسها نادي أرسنال ويوفنتوس.
وأضاف موقع "Diarioas" الإسباني أنه حتى في حال
وتابع الموقع، أن اتليتكو مازال في انتظار قرار اللاعب بشأن التجديد من عدمه، مشيرة إلى أن توماس بارتي أخبر إدارة نادي أتلتيكو مدريد أنه يُفكر جدياً بالرحيل والانتقال لأرسنال.
وكان والد توماس بارتي أكد في تصريحاته أنه سأل نجله عن حقيقة اهتمام نادي أرسنال بضمه، ليؤكد له أنها اهتمامات حقيقية، وليست شائعات.
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