اتحاد الكرة يدرس إقامة معايشة خارجية للمدربين

أكدت الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية أن اللجنة تدرس إقامة معايشات خارجية لمدربي كرة القدم من بينهم مدرباته الكرة النسائية.

وتبحث اللجنة كيفية إقامة المعايشات في إحدي الدول الأوروبية بالتنسيق مع الإدارة الفنية بقيادة

الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وذلك بعد عودة النشاط الرياضي.

وقالت عبدالحق إن الهدف من المعايشات الخارجية جاء من أجل الارتقاء بمستوي اللعبة من خلال اطلاع المدربين علي كل ما هو جديد

في مجال التدريب.

وقالت المشرف العام علي الكرة النسائية إن الموسم الحالي شهد إقامة خمس دورات تدريبية منحة من الاتحاد النرويجي لمدربات الكرة النسائية بمشاركة أكثر من ١٢٠ مدربة علي مستوي الجمهورية بالإضافة لدورات تدريبية أخري بالتعاون مع المعهد الثقافي البريطاني وأن الفترة المقبلة ستشهد أكثر من دورة تدريبية جديدة عقب عودة النشاط الكروي.