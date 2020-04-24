هلال سوداني يعلن موقفه من الانتقال إلى النصر السعودي

كشف النجم الجزائري هلال سوداني لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني عن موقفه النهائي من الانتقال إلى صفوف فرق النصر السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل. وأكدت صحيفة النهار الجزائرية في تقرير لها اليوم الجمعة أن اللاعب الجزائري يرفض خوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي بالوقت الحالي ولذلك رفض عرض النصر. ولذلك رفض عرض النصر. ويرتبط هلال بعقد مع فريق أولمبياكوس اليوناني يتنهي في 2021 المقبل ويجيد النجم الجزائري اللعب في مركز الجناح الأيمن كما يمكنه اللعب في مركز المهاجم الثاني.

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