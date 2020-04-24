موهبة بريشيا الإيطالي على رادار برشلونة

دخل الشاب ساندور تونالي نجم وسط فريق بريشيا الإيطالي، والملقب بـ"بيرلو الجديد" نجم يوفنتوس وميلان ومنتخب إيطاليا السابق، ضمن قائمة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني. وأشارت صحيفة "كورييه ديللو سبورت" الإيطالية، برشلونة يسعى لضم تونالي نجم وسط بريشيا، صاحب الـ19 عامًا، لموهبته الكبيرة وإمكايناته الفنية الرائعة. وأضافت الصحيفةالإيطالية، أن القيمة السوقية للاعب الشاب هى 32 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت"، لافتًا إلى أن إدارة النادي الإيطالي سيطلب مبلغ لا يقل عن 60 مليون يورو. هى 32 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت"، لافتًا إلى أن إدارة النادي الإيطالي سيطلب مبلغ لا يقل عن 60 مليون يورو. ويحظى اللاعب باهتمام العديد من الأندية على رأسها يوفنتوس، وبرشلونة ومانشستر سيتي.

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