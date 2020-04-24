مدرب باريس سان جيرمان: نيمار لاعب ذكي للغاية

أثنى توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على لاعبه البرازيلي نيمار دي سيلفا. وأضاف توخيل خلال تصريحاته لشبكة "بي أن سبورتس":" نيمار لاعب محوري، وأساسي معنا، أداءه جيد على المستوي الهجومي، والدفاعي، هو يعمل كثيرًا". والدفاعي، هو يعمل كثيرًا". وتابع توخيل:" نيمار من اللاعبين الأذكياء جدًا، عندما تكون الكرة تحت قدميه، وعلى المستوى البدني تحسن بشكل كبير".

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