جماهير القلعة الحمراء تحتفل بالذكرى 113 لتأسيس النادي الأهلي

احتفلت جماهير القلعة الحمراء اليوم الجمعة بذكرى تأسيس النادى الأحمر رقم 113، ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "113 أهلي انجازات"، ليتصدر معدلات الأكثر تداولاً عبر مواقع السوشيال ميديا. وكانت البداية مجرد فكرة جاء بها عمر لطفى بك رئيس “نادى طلبة المدارس العليا”، وهو عبارة عن نادٍ وطنى تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني. المدارس العليا”، وهو عبارة عن نادٍ وطنى تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني. وتصدر هاشتاج "113 سنه إنجازات الأهلي "، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في ذكرى تأسيس النادي، ودشن الجماهير الهاشتاج مع تخليد الأسماء العمالقة الذين كانوا لهم دورا مهما في تاريخ النادي الأهلي.

ويحتل النادى الأهلى صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقا للبطولات فى العالم، متفوقا على كافة الأندية العالمية، حسب القائمة التى نشرتها صحيفة ميرور البريطانية رغم تجاهل الصحيفة لأكثر من 18 بطولة أخرى فاز بها الأهلى. تويتر، في ذكرى تأسيس النادي، ودشن الجماهير الهاشتاج مع تخليد الأسماء العمالقة الذين كانوا لهم دورا مهما في تاريخ النادي الأهلي.ويحتل النادى الأهلى صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقا للبطولات فى العالم، متفوقا على كافة الأندية العالمية، حسب القائمة التى نشرتها صحيفة ميرور البريطانية رغم تجاهل الصحيفة لأكثر من 18 بطولة أخرى فاز بها الأهلى.

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