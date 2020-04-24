الإسماعيلي يفاوض على غزال

دخل مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في مفاوضات مع علي غزال مدافع فريق الكرة الأول بنادي لاريسا اليوناني ونجم منتخب مصر لدعم صفوف الفريق خلال موسم الإنتقالات القادم . وكان أقترح أدهم السلحدار المدرب العام بالإسماعيلي فكرة ضم غزال على المدرب الفرنسي ديديه جوميز الذي أبدى إعجابة بقوة باللاعب . ضم غزال على المدرب الفرنسي ديديه جوميز الذي أبدى إعجابة بقوة باللاعب . وجاءت فكرة المفاوضات مع علي غزال بعد رغبة باهر المحمدي قائد الفريق في الرحيل عن صفوف الدراويش بداية الموسم القادم . الدراويش بداية الموسم القادم . وتلقى المحمدي العديد من العروض المحلية والإحترافية ولكن لم يحسم اللاعب مصيره حتى الأن ولكن يرفض إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي رحيل باهر المحمدي قائد الدراويش لكن في حالة إتمام التعاقد مع علي غزال يوافق الفريق الأصفر على رحيل المحمدي .

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