ليكيب | ريال مدريد مُصر على بول بوجبا وسيعرض 87 مليون يورو على مانشستر يونايتد

أعادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية شائعات انتقال متوسط ميدان مانشستر يونايتد “بول بوجبا” إلى ريال مدريد، لتطفو على السطح مرة أخرى، بعدما حاولت الصحف الإنجليزية إخمادها في الأيام الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية ذائعة الصيت أن إدارة الريال تعتبر بوجبا هو الهدف الأول في صيف 2020، خاصة في ظل الظروف التي تحيط به، وانتهاء عقده مع مانشستر يونايتد في صيف 2021.

وحاولت صحيفة “مانشستر إيفنينج نيوز” منذ أيام نقل أخبارًا مفرحة لجماهير اليونايتد، حين أشارت إلى أن إدارة النادي سوف تفعل خيار التجديد في عقد بوجبا لمدة عام، مما سيحرمه من الانتقال المجاني بنهاية الموسم المقبل.

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ويبقى ريال مدريد لا يزال بإمكانه الانقضاض في الصيف على فريسته الفرنسية، وتعتقد الإدارة الملكية أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد يكون لديه الكثير ليقدمه للوس بلانكوس، خاصة إذا ما عمل مع مواطنه “زين الدين زيدان“.

وقدّرت صحيفة “ليكيب” العرض الذي يجهزه رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” بمبلغ 87 مليون يورو، حيث سيدفع الأموال من أجل تحريك رغبة إدارة اليونايتد في بيع اللاعب الفرنسي، الذي أبدى في أكثر من مناسبة تلميحه للرحيل عن الأولد ترافورد.

وتمكن بول بوجبا من التواجد في ثمانية مباريات فقط للشياطين الحمر في الموسم الحالي؛ لأنه تعرض لأكثر من مشكلة بسبب الإصابة الأخيرة في الكاحل، والتي أبعدته منذ شهر نوفمبر عن مباريات الفريق الإنجليزي.