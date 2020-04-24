بي إن سبورتس تحاول تعطيل صفقة شراء السعودية لنيوكاسل يونايتد

تدخلت مجموعة قنوات بي إن سبورتس لتعطيل صفقة شراء السعودية لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بارسال طلب رسمي إلى رابطة الدوري الإنجليزي للحصول على مستندات توضح هوية المالكين والمديرين لصفقة استحواذ السعودية على النادي الملقب بـ “الماكبايس”.

وقدمت مجموعة قنوات beIN (الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط) وثائق رسمية إلى الجهات المسؤولة عن كرة القدم حول العالم “الفيفا واليويفا والكاف”، تُثبت تعرض محتواها المرئي للانتهاك والقرصنة من قبل السعودية على مدار عامي 2018 و2019 عن طريق قناة تُدعى بي أوت كيوت “beoutQ”.

وسبق لرابطة الأندية الإنجليزية المحترفة خلال السنوات القليلة الماضية رفض أوراق العديد من رجال الأعمال الذين تقدموا بطلب شراء أندية تنشط في الدوري الممتاز “البريميرليج” أو دوري الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”، لأسباب تبدو عادية بالنسبة للبعض لكنها ليست كذلك بالنسبة للرابطة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا” إن مجموعة قنوات بي إن سبورتس بعثت بخطاب رسمي يدعو رابطة الدوري الإنجليزي ورؤوساء الأندية إلى أهمية التحقق من خلفية المالكين والمديرين لصفقة الاستحواذ المحتملة على نادي نيوكاسل يونايتد.

وأضافت الوكالة القطرية “بعثت مجموعة بي إن سبورتس برسالتين تتعلقان بتقارير عن صفقة استحواذ محتملة على نيوكاسل يونايتد من قبل نفس الأطراف المسؤولة عن سرقة حقوق بث بي إن سبورتس”.

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العبيدلي يُفسر موقف بي إن

وجه الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية “يوسف العبيدلي” رسالة خاصة إلى الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي “ريتشارد ماسترز” نقلتها العديد من الصحف الإنجليزية صباح اليوم الجمعة 24-4-2020.

وقال يوسف العبيدلي “في حال ثبتت صحة التقارير بشأن الاستحواذ المحتمل على نيوكاسل يونايتد، فإننا نرى بأنه من الضروري إجراء رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتحقيق كامل حول خلفية المشتري المحتمل للنادي، ويشمل جميع المديرين والمسؤولين، وغيرهم من ممثلي صندوق الاستثمارات العامة السعودي أو الكيانات السعودية الأخرى المشاركة في عملية الاستحواذ أو تقديم أي تمويل فيه”.

وفسر العبيدلي سبب تقديم مجموعة beIN لهذا الطلب أثناء حديثه مع رئيس رابطة الدوري الإنجليزي، قائلاً “توجد العديد من الأسباب تجعل أطرافًا أخرى تدعو إلى إجراء هذا التحقيق، وطلبنا يستند على قيام السعودية في الماضي والحاضر بسرقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك وبالأندية الأعضاء في الرابطة”.

وأكدت القناة الإخبارية السعودية الرسمية، نقلاً عن قناة سكاي سبورتس البريطانية، تقدم مفاوضات صندوق الاستثمارات السعودي مع مسؤولي نادي نيوكاسل يونايتد لإبرام الصفقة في القريب العاجل.