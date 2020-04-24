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نابولي يضع اللمسات الأخيرة على صفقة أومتيتي من برشلونة

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مهاب زايد 0 تبليغ

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بات مدافع فريق “صامويل أومتيتي” هو الخيار الأول لنادي نابولي، كبديل إذا تم بيع السنغالي “كاليدو كوليبالي”، حسب صحيفة “سبورت” الإسبانية.

وأرجحت تقارير عدة أنه من المرجح أن يغادر كوليبالي ملعب سان باولو هذا الصيف، مع اهتمام باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وريال مدريد بالحصول على صاحب الـ26 عامًا، والتي تبلغ قميته في السوق وفق تقديرات البارتينوباي 90 مليون يورو.

ويحتاج نابولي لاستكشاف بديل ويبدو أن الهدف الرئيسي هو مدافع برشلونة الفرنسي “صامويل أومتيتي”، والذي تحدثت عنه صحيفة “الكوريري ديللو سبورت” وأكدت وجود مفاوضات بين ممثليه وفريق الجنوب الإيطالي.

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صامويل أومتيتي لاعب برشلونة (صورة: Getty Images)
نابولي يقترب من ضم أومتيتي من برشلونة – صامويل أومتيتي لاعب برشلونة (صورة: Getty Images)

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن مستويات بطل كأس العالم 2018 لم ترق إلى التوقعات مؤخرًا، حيث يعاني من الإصابات وتراجع اللياقة، بعدما لم يظهر سوى في 16 مباراة تنافسية لبرشلونة هذا الموسم.

ومن المنتظر أن تحاول إدارة “أوريليو دي لاورنتس” إقحام النجم الإسباني “فابيان رويز” في المفاوضات، وبيع جوهرة وسط الميدان إلى برشلونة مقابل أومتيتي ومبلغ مالي، ولا سيما في ظل رغبة البلاوجرانا في الحصول على اللاعب المطلوب في .

يذكر أن برشلونة أتم التوقيع مع اللاعب الدولي الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا، من أولمبيك ليون في عام 2016، مقابل 25 مليون يورو، ويعتقد أن سعره حاليًا في السوق هو 50 مليون يورو.

نابولي يقترب من ضم أومتيتي من برشلونة – فابيان رويز لاعب نابولي الإيطالي (صورة: Getty Images)
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