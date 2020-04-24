زانيتي يكشف آخر مستجدات مفاوضات برشلونة والإنتر بشأن لاوتارو مارتينيز

ذكر نائب الرئيس المشترك لنادي الإنتر “خافيير زانيتي” أن مهاجم الأفاعي “لاوتارو مارتينيز” لا يزال بإمكانه التحسن في ملعب “جوزيبي مياتزا” مما يعني أن هناك احتمالية للإبقاء عليه داخل صفوف الفريق.

ويربط مسلسل الانتقال “المكسيكي” الطويل المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا بالانتقال إلى برشلونة، ولكن رغم توصل الأخير لاتفاق مع شريك ميسي في هجوم التانجو، إلا أن المبلغ الذي طلبته إدارة الإنتر يبقى عقبة أمام إكمال الصفقة.

وطلب الإنتر دفع برشلونة للشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز والبالغ 111 مليون يورو، وهو ما وجدته إدارة البلاوجرانا مبلغًا “مستحيلاً” ولا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية.

وخسر برشلونة ولا يزال يخسر ملايين اليورهات مع كل يوم تعلق فيه منافسات كرة القدم، نتيجة تفشي فيروس كورونا، وحددت صحيفة “سبورت” في وقت سابق الخسائر المتوقعة لنادي الكامب نو بنحو 100 مليون يورو.

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زانيتي يكشف عن آخر مستجدات

قال زانيتي لكريستيان فيري في مقابلة على انستجرام حين سئل عن الصفقة “عندما اشترينا لاوتارو، كنا نعرف جيدًا كيف سيتطور، كنا ننتظر هذه اللحظة، ونتحضر لها، والآن لدينا لاعب يتهافت عليه الجميع، بما في ذلك نحن، لأن النادي يسعى لاستفادة منه بقدر الإمكان”.

ثم أضاف “إنه يتدرب جيدًا مع كونتي ولا يزال بإمكانه التحسن لكي يعطينا الكثير، في هذه الفترة الصعبة، لم نفكر في ما سيحدث، لكنني أجده سعيدًا هنا مع زملائه في الفريق، إنه يستمتع بوقته، وهو يتماشى بشكل جيد للغاية مع لوكاكو “.

ويحتل إنتر حاليا المركز الثالث في معركة الاسكوديتو، بفارق تسع نقاط خلف متصدر الدوري يوفنتوس، ويشعر زانيتي أن الفريق لديه “الشروط” اللازمة للقتال من أجل الصدارة في وجود أنطونيو كونتي بالتحديد على الناصية الفنية للنادي.