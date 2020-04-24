رغم عروض ميلان ويوفنتوس .. بيرلو يبدأ مسيرته كمدرب خارج إيطاليا

كشف اللاعب الإيطالي الدولي السابق “آندريا بيرلو” عن اتصاله بـ “بعض الفرق”، متحدثًا عن احتمالية الشروع في مسيرته التدريبية خارج أسوار الملاعب الإيطالية.

وتألق بيرلو بقميص عمالقة إيطاليا الثلاثة ميلان وإنتر ويوفنتوس، واستطاع التتويج رفقة الآتزوري بلقب كأس العالم 2006، بالإضافة إلى عدة ألقاب وإنجازات أخرى في مسيرته كلاعب كرة قدم.

وسيبدأ اللاعب الذي اعتزل في الدوري الأمريكي فصلاً جديدًا بصفته التيكتيكي، وأشار سابقًا إلى أنه لا يرغب في بدء مشواره بتدريب فرق الشباب، ملمحًا إلى أنه قد يضطر إلى مغادرة إيطاليا للحصول على فرصته الأولى، على الرغم من توصله بعروض للتدريب في أكاديميات يوفنتوس وميلان.

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وقال بيرلو لكريستيان فيري في مقابلة على إنستجرام “كنت أحصل على شهاداتي في أيامي الأخيرة، وفي سبتمبر يجب أن نكون مستعدين، كل شيء معلق الآن، كان علينا أن نرى إيفان يوريتش مدرب هيلاس فيرونا وسيموني إنزاجي مدرب لاتسيو، لكن كل شيء توقف”.

بيرلو يرفض ميلان ويوفنتوس ويدرب خارج إيطاليا

ثم تابع “لقد تحدثت إلى بعض الفرق، دعنا الآن نرى، لا أمانع في الانتقال وليس لدي أي مشاكل في السفر إلى الخارج، كنت في نيويورك كلاعب، يمكنني أن أبدأ في مكان آخر كمدرب، البداية في إيطاليا لن تكون سهلة حاليًا، سأحصل على الخبرات بالخارج ثم أعود”.

وأنهى حواره “أنا لا أفتقد كرة القدم، ولا أشعر بحنين للعب، لأنني اخترت قرار الاعتزال في الوقت المناسب، أنا مستعد لشيء آخر، بعد عامين في المنزل، أعرف ما أريد القيام به، وبدأت بالفعل طريقي نحو مجال التدريب”