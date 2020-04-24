رياضة | فايلر يحسم مصير مدافع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم مصير مدافع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم المدير الفنى بالنادى الأهلى لكرة القدم رينيه فايلر، مصير مدافع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

يتمسك جانب من الجهاز الفني باستمرار محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي فى الموسم الجديد، وعدم رحيله، رغم عدم مشاركته.

يذكر أن انتقل محمود وحيد إلى اللنادى الأهلى من نادي مصر المقاصة خلال الانتقالات الصيفية الموسم الماضى، لكن لم يحصل على المشاركة الكافية مع الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي رينيه فايلر.

وارتبط اسم اللاعب محمود وحيد بعدد من العروض المحلية فى الوقت الحالى، أبرزها من صفوف مصر المقاصةفريقه السابق.