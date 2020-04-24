رياضة | بيكهام يشارك في مبادرة لمكافحة أزمة فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 04:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بيكهام يشارك في مبادرة لمكافحة أزمة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خمسة مشجعين في مواجهة بيكهام وأصدقائه.. هكذا يشارك نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام في المبادرة العالمية "الجميع في التحدي" لمساعدة المتضررين من أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ويشارك بيكهام في المبادرة من خلال إتاحة الفرصة للمشجعين باللعب على ملاعب نادي انتر ميامي الأمريكي الذي يشارك بيكهام في ملكيته على أن يحصل الفائزون في هذه المباريات على فرصة للعب مباريات كرة خماسية أمام بيكهام ورفاقه وذلك بهدف جمع المال لصالح المتضررين من فيروس كورونا من خلال توفير الطعام لبعض الأسر.

وسيحصل الفائزون من المشجعين في المواجهات مع بيكهام ورفاقه على فرصة تناول الطعام أيضا مع بيكهام.

وقال بيكهام /44 عاما/ على موقع "انستجرام" : "هناك العديد من الأسر التي تأثرت بهذا الموقف العصيب".